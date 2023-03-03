"Мы забываем о себе": пережившая развод Асем Нурсеитова высказалась о женщинах в браке

Асем Нурсеитова. Фото: instagram.com/assemnurseitova

Пережившая развод блогерша Асем Нурсеитова поделилась в Instagram мнением, почему женщины преображаются после расторжения брака, передает NUR.KZ.

Подписчики поинтересовались у Асем, почему многие женщины становятся краше после развода.

"Когда мы в браке, мы полностью растворяемся в семье, в супруге и мы забываем о себе. Мы забываем, чего хотим, не прислушиваемся к себе и не знаем, что мы хотим. И это очень грустно. Поэтому после развода такое ощущение, что ты по-новому дышишь. Все по-другому", - рассказала Асем.

По словам блогерши, если в семье здоровая атмосфера, то нужно постараться сохранить брак, чтобы у детей был отец.

"Девочки, пожалуйста, не подумайте, я ни в коем случае не агитирую за развод. Если у вас здоровая атмосфера в доме, то сохраните брак. Сделайте все для того, чтобы сохранить, и сделайте все для того, чтобы у детей был отец", - посоветовала блогерша.

Видео взято со страницы Асем Нурсеитовой в Instagram

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2011636-my-zabyvaem-o-sebe-perezhivshaya-razvod-asem-nurseitova-vyskazalas-o-zhenschinah-v-brake/