"Эта девочка мечтала стать Наталией Орейро": Индира Едильбаева показала детское фото

Индира Едильбаева. Фото: instagram.com/indi_edilbayeva

Казахстанская певица и актриса Индира Едильбаева показала в своем Instagram-аккаунте детское фото и рассказала, кто был ее кумиром. Артистка отметила, что мечты сбываются, передает NUR.KZ.

Индира Едильбаева рассказала своим подписчикам в соцсети, что в детстве ее кумиром была звезда сериала "Дикий ангел", известная уругвайская певица и актриса.

"Эта девочка мечтала стать Наталией Орейро", - призналась казахстанская исполнительница, опубликовав свое архивное фото.

На старом снимке маленькая Индира позирует на камеру в розовой мини-юбке, черном топе и туфлях на каблуках возле плаката с изображением Наталии Орейро.

Сторис Индиры Едильбаевой. Скрин: instagram.com/indi_edilbayeva

Образ мировой знаменитости, что был запечатлен на плакате, Индира повторила спустя годы. Для фотосессии молодая актриса примерила похожее облегающее платье, подчеркивающее ее стройную фигуру. Индира, не изменяя детской мечте, выбрала сцену и кино.

"Не знаю, как это работает, но я осознала только сегодня, насколько наши мысли и мечты сбываются!" - отметила Индира.

Сторис Индиры Едильбаевой. Скрин: instagram.com/indi_edilbayeva

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2011585-eta-devochka-mechtala-stat-nataliey-oreyro-indira-edilbaeva-pokazala-detskoe-foto/