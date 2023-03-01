"У меня другие планы": многодетная мама Асем Нурсеитова высказалась о замужестве

Асем Нурсеитова. Фото: instagram.com/assemnurseitova

Казахстанская блогерша и многодетная мама Асем Нурсеитова ответила на вопросы подписчиков в Instagram о личной жизни, разводе и замужестве, передает NUR.KZ.

Асем рассказала фолловерам, что они официально разведены с бывшим мужем. О причинах развода девушка умолчала, но посоветовала не брать пример с ее семьи.

"Не берите с нас пример. Никто не идеален. Так бывает. Жизнь ведь продолжается", - написала блогерша.

Stories Асем Нурсеитовой. Скрин: instagram.com/assemnurseitova

Подписчики поинтересовались у Асем, планирует ли она в будущем вновь выйти замуж.

"Я туда больше не хочу. У меня другие планы. Буду путешествовать с детьми", - поделилась отечественная звезда.

Также многодетная мама порассуждала в беседе с фолловерам о любви и насколько, по ее мнению, важны поступки в отношениях.

"Одной любви недостаточно. Конечно, важны поступки, тем более когда есть дети. Как говорится: "Надо снять розовые очки", - прокомментировала Нурсеитова.

Stories Асем Нурсеитовой. Скрин: instagram.com/assemnurseitova

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2011257-u-menya-drugie-plany-mnogodetnaya-mama-asem-nurseitova-vyskazalas-o-zamuzhestve/