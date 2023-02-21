"Все хотят меня покрыть": Байзакова высказалась о планах надеть хиджаб

Айжан Байзакова: instagram.com/bayzakova

Казахстанская блогерша Айжан Байзакова поговорила с подписчиками в Instagram о своих качествах и когда планирует надеть хиджаб, передает NUR.KZ.

Айжан Байзакова вновь пооткровенничала с подписчиками. В Stories актриса рассказала о своих лучших и худших качествах.

"Мои лучшие качества: понимающая, я очень легко чувствую людей и их боль. Я быстро забываю все плохое и быстро прощаю людей. Буквально через 10 минут я уже ничего не помню, но это, скорее, плохая память. Доверяю только своей интуиции. Я чувствую, что будет, кто и что скажет и как надо сделать. Если вы станете моим другом в жизни, вы поймете, что я очень щедрая, копейки не считаю и люблю делать подарки. Очень часто я в хорошем настроении, даже если куча проблем.

Худшее мое качество - импульсивность. Могу взорваться в момент так, что может война начаться. Острый язык у меня. Мама с детства ругала меня за него. У нас с Алиханом (родной брат блогерши - прим.ред.) общая проблема. Мы словами своими можем очень сильно задеть человека, а потом не понять, почему он обижен.

Больше минусов нет, я идеальна!" - поделилась Байзакова.

Stories Айжан Байзаковой. Скрин: instagram.com/bayzakova

Инстадива прокомментировала ситуацию подписчицы, рассказав свою историю со свекровью.

"Был случай на Новый год, когда муж сказал, что я слишком обтягивающе одета. А мама его сказала, что я классно выгляжу. В итоге мы с мужем пришли к компромиссу. Я просто одела сверху спортивку", - написала Айжан.

Также фолловеры поинтересовались, планирует ли актриса покрыться хиджабом.

"Нет, не планирую. Все хотят меня покрыть или заставить прийти к намазу. Когда меня заставляют или намекают , я еще больше отдаляюсь. Когда я сама почувствую, что хочу этого, то дам вам знать", - прокомментировала блогерша.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2010169-vse-hotyat-menya-pokryt-bayzakova-vyskazalas-o-planah-nadet-hidzhab/