"Никому не позволю лезть в семью": Байзакова высказалась об отношениях с родственниками мужа

Айжан Байзакова: instagram.com/bayzakova

Актриса и блогерша Айжан Байзакова в своем Instagram поговорила с подписчиками о ревности, о себе и о том, как к ней относятся родственники мужа, передает NUR.KZ.

На вопросы подписчиков об отношениях с родственниками мужа блогерша заверила, что к ней относятся хорошо.

"К Айжан они относятся хорошо, потому что Айжан любит своего мужа и уважает его родственников. А Байзакова - это Байзакова", - высказалась актриса.

Блогерша прокомментировала ситуацию подписчицы, когда родные супруга мешают молодой семье.

"Я своим примером показываю мужу, что никому из родственников не позволю лезть в мою семью со своим мнением. Я выбрала своего мужа и никто не вправе говорить, как правильно жить.

Я никогда не жалуюсь на своего мужа своей семье или друзьям, поэтому они не лезут", - прокомментировала актриса.

Stories Айжан Байзаковой. Скрин: instagram.com/bayzakova

Также подписчики поинтересовались, ревнует ли она мужа.

"Ужасно ревную. Раньше не была такой. Мы ревнуем друг друга ко всему живому, поэтому чаще дома сидим и охраняем друг друга как бриллианты, чтобы не украли", - ответила Байзакова.

Айжан решила сняться в новой дерзкой фотосессии, представила ее подписчикам и объяснила, для чего это сделала.

"Когда мы только начали встречаться с мужем, я каждый день на свидание покупала себе новые вещи, делала укладку, красилась тонной косметики. А когда началось общение про свадьбу и т.д, я что-то расслабилась и ушла в естественность.

Меня все поругали и сказали, что муж влюбился в меня, когда я была ухоженной и надо продолжать в том же духе. А он мне говорит, что любит меня любой.

Но я знаю, что дело не в укладке, а в моей харизме. Так вот, чтобы напомнить и вам, что я не только жена и хорошая келин, но и харизматичная бабенка", - написала под постом Айжан Байзакова.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2010009-nikomu-ne-pozvolyu-lezt-v-semyu-bayzakova-vyskazalas-ob-otnosheniyah-s-rodstvennikami-muzha/