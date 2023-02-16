Бывший муж Джей Ло станет отцом в седьмой раз

Марк Энтони и Надя Феррейра. Фото: instagram.com/nadiatferreira

Американский певец и бывший муж Дженифер Лопес Марк Энтони станет отцом в седьмой раз. Этим радостным событием супруга музыканта поделилась в своем Instagram, передает NUR.KZ.

23-летняя модель и "Первая вице-мисс Вселенная-2021" Надя Феррейра и 54-летний музыкант Марк Энтони станут родителями.

"Спасибо тебе, Боже, за это благословение в нашей жизни", - написала в посте супруга певца.

В январе этого года молодожены сыграли свадьбу. Это первое замужество для парагвайской модели, однако ее возлюбленный вступает в брак уже в четвертый раз. От предыдущих отношений у музыканта есть шестеро взрослых детей, старшей из которых 28 лет.

Самые длительные отношения Марка Энтони продлились более семи лет с актрисой Дженифер Лопес, у пары есть двое совместных детей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2009680-byvshiy-muzh-dzhey-lo-stanet-ottsom-v-sedmoy-raz/