Айжан Байзакова ответила хейтерам, раскритиковавшим ее из-за дастархана

Айжан Байзакова. Фото: instagram.com/bayzakova

Казахстанская блогерша Айжан Байзакова ответила подписчикам, которые захейтили ее дастархан, а также поведала об отношении супруга к кулинарным успехам, передает NUR.KZ.

В минувшие выходные новоиспеченная келинка Айжан Байзакова принимала гостей. Но, по словам актрисы, на нее обрушился шквал негативных отзывов в директ Instagram. Подписчики захейтили накрытый инстадивой дастархан, в ответ на это Байзакова не стала молчать не стала и поспешила ответить недоброжелателям.

"Вы реально докопались до моего стола? Я читаю сообщения в директ и в шоке! Слава Аллаху скажите, что я готовить начала. К сожалению, я не робот, чтобы еще бауырсаки успеть сделать или еще что вы там хотите. Клянусь Богом, лечиться кому-то надо. Ничем не угодишь. Это не так, то не так. Так делай, так не делай. У вас вообще все так?

У меня ощущение, что на меня подписаны только миллиардеры: "Где стол? Нет денег на диван?". Решила просто зайти в директ и почитать комплименты", - возмутилась блогерша.

Также инстадива похвасталась перед фолловерами, что супруг не критикует ее кулинарные способности.

"Только мой муж никогда не критикует меня. Даже если что-то не получилось, он все доедает. Поэтому я всегда для него стараюсь", - ответила Байзакова.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2009091-ayzhan-bayzakova-otvetila-heyteram-raskritikovavshim-ee-iz-za-dastarhana/