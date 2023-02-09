"С инвалидом ей не по пути": актер из сериала "Папины дочки" рассказал, что его бросила жена

Михаил Казаков в роли Ильи Полежайкина: кадр из сериала "Папины дочки"

Российский актер Михаил Казаков в своем интервью изданию "Комсомольская правда" рассказал о переменах в личной жизни, которые произошли после несчастного случая, передает NUR.KZ.

В июне 2020 года актер упал с 12-метровой высоты, оступившись на пожарной лестнице, и получил сильнейшую травму обеих ног. Вот уже 2,5 года Михаил восстанавливается и заново учится ходить.

Артист поделился с изданием, что год назад его бросила жена.

"Сказала, мол: как научишься ходить, так и звони. Ей с инвалидом не по пути, как я понимаю. Я год переживал. Сейчас шрамик на сердце зажил, будет легче. Человек, который так может поступить, для меня умер. Было ощущение, что ее вообще подменили. Или не любила, или это был брак по расчету", - высказался он.

Сейчас главная цель артиста - вернуться к нормальной и счастливой жизни.

Михаил Казаков – российский актер, известный в роли Ильи Полежайкина из сериала «Папины дочки». С бывшей супругой Михаила связывает общий сын, также на протяжении совместной жизни актер воспитывал дочку экс-супруги от предыдущего брака.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2008685-s-invalidom-ey-ne-po-puti-akter-iz-seriala-papiny-dochki-rasskazal-chto-ego-brosila-zhena/