"Не пойму мужа, куда и к кому ушел": фото Асем Нурсеитовой с четырьмя детьми вызвало реакцию фанатов

Асем Нурсеитова. Фото: instagram.com/assemnurseitova

Казахстанская блогерша Асем Нурсеитова опубликовала фото с четырьмя детьми, после которого подписчики задались вопросами, касающимися ее мужа, передает NUR.KZ.

"Малыши мои. Каждый со своим характером. Хочу быть для них не только мамой, но и другом", - написала Асем.

"А где муж?", "Не пойму мужа, куда и к кому ушел? Вы такая красавица, воспитанная, локти будет кусать потом в старости", "Такая красивая пара были, дети такие красивые. Чего только не бывает в жизни", "Не понимаю мужчин, чего им не хватает. У вас все будет хорошо!" - прокомментировали фото семьи пользователи соцсети.

А один из подписчиков назвал ее матерью-одиночкой.

"Оказывается, звучит не очень, но это жизнь", - ответила на это сама Асем.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2008151-ne-poymu-muzha-kuda-i-k-komu-ushel-foto-asem-nurseitovoy-s-chetyrmya-detmi-vyzvalo-reaktsiyu-fanatov/