"Козы Корпеш и Баян Сулу 21 века": видео Айкына и Жулдыз Омиргали впечатлило фанатов

Айкын и Жулдыз Омиргали. Фото: instagram.com/aikyn

Экс-солистка "КешYOU" Жулдыз Омиргали опубликовала романтическое видео с мужем - певцом Айкыном. Подписчики в соцсети пожелали счастья супружеской паре, передает NUR.KZ.

Жулдыз Омиргали разместила кадры с Айкыном на своей страничке в Instagram. Комментировать видео артистка не стала, но сопроводила его смайликом в виде красного сердца.

На кадрах Айкын нежно обнимает любимую жену и целует ее в щеку. Жулдыз мило улыбается ему в ответ. Пара запечатлелась на фоне заснеженных гор.

"Ух, какая любовь!", "Пусть ваша любовь будет вечной", "Козы Корпеш и Баян Сулу 21 века", "Счастливая пара, супер, молодцы", "Символ любви", "Это называется любовью", "Будьте счастливы", "Красивая пара", "Жулдыз красавица", - оставили свои комментарии подписчики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2007461-kozy-korpesh-i-bayan-sulu-21-veka-video-aykyna-i-zhuldyz-omirgali-vpechatlilo-fanatov/