"Род - конырат, любит экономить мои деньги": Айжан Байзакова рассказала о своей маме

Айжан Байзакова с мамой. Фото: instagram.com/bayzakova

Казахстанская актриса Айжан Байзакова рассказала о своей матери, назвав ее род, хобби и предпочтения. Инстадива также вспомнила моменты из своего детства, передает NUR.KZ.

В своем Instagram Айжан показала фото с мамой.

"Имя: Махаббат. Возраст: 60 лет. Род: конырат. Профессия: лучшая мать и бабушка троих прекрасных внуков. Любит своих детей, никогда в жизни не оставляла нас даже своей маме на пару часов, полностью себя посвятила нам и нашим тренировкам. Любит экономить мои деньги и ходить пешком", - написала блогерша.

Айжан Байзакова с мамой. Фото: instagram.com/bayzakova

"Вспомнила детство, когда мама всегда рядом ездила на соревнования со мной, на съемки. Тогда я злилась на это, молодая была, а сейчас по кайфу", - призналась Айжан.

Мать Айжан Байзаковой (справа). Фото: instagram.com/bayzakova

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2006716-rod-konyrat-lyubit-ekonomit-moi-dengi-ayzhan-bayzakova-rasskazala-o-svoey-mame/