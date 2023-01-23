"Вы для него цыпленок": Мадлен о разнице в возрасте с любимым, его качествах и достатке

Мадлен. Фото: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

Казахстанская блогерша Мадина Мамадалиева высказалась о разнице в возрасте с любимым мужчиной, необходимым для нее в нем качествах, а также слухах за ее спиной, передает NUR.KZ.

Одна из подписчиц в Instagram спросила Мадлен, нормально ли, когда парень старше избранницы на 10 лет.

"Нормально и даже хорошо. Когда мужчина старше, он чаще относится с еще большим трепетом. заботой, потому что он старше, а вы для него цыпленок. Тем более, если комфортно. Тут дело не в возрасте, а в комфорте", - высказала свое мнение инстадива.

Она также описала, какого мужчину видит рядом с собой.

"Уверенного в себе, сильного во всех смыслах этого слова, ответственного и честного. Мне очень важна поддержка, я хочу опираться на плечо своего мужчины, а не защищаться от него. Мне нужно, чтобы он был человеком, который уважительно относится к женщине, чтобы меня берег от всего и лелеял. Деньги и юмор тоже должны входить", - заявила Мадлен.

Другая подписчица пожаловалась, что про нее говорят плохие вещи, чуть ли не называя проституткой.

"Про меня так говорят каждый день, думаю. Я от этого проституткой не стала. Я всегда любимая, которую хочется баловать. Я вам советую вообще на это не реагировать. Не все вещи достойны вашей реакции и внимания, иначе быстро постареете", - написала Мадина.

Мадлен. Фото: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2006372-vy-dlya-nego-tsyplenok-madlen-o-raznitse-v-vozraste-s-lyubimym-ego-kachestvah-i-dostatke/