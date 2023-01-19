Арман Давлетяров рассказал, как неудачно баллотировался в Госдуму (видео)

Арман Давлетяров. Фото: instagram.com/arman_dav

Казахстанский продюсер Арман Давлетяров рассказал, как баллотировался в Госдуму, но потерпел неудачу. Он рассказал, как после этого чувствовал себя и как выходил из этого состояния, передает NUR.KZ.

"Я баллотировался в Госдуму, приехал в Москву, выборы я проиграл, я не прошел. Куча долгов, люди вокруг быстренько рассосались, как обычно это бывает в такой ситуации. Я сидел поникший, с кучей долгов и не знал, что мне делать. Ну что, рыдать - бессмысленно.

И вот что я сделал в этой ситуации. Переключился. Я понимал, что в данный момент я эту проблему решить не смогу. Мне нужно переключиться от всех событий, которые были в последнее время в моей жизни. И что мы сделали? Да, у нас были какие-то накопления - у жены, кстати. Мы купили недорогую путевку в Египет на неделю. Я вернулся совершенно другим человеком", - рассказал Давлетяров в своем Instagram.

Он дал совет людям, оказавшимся в сложной ситуации.

"Первое: переключиться. Второе: вот я не могу переключиться, потому что я не знаю, что мне делать. Но в вашем же кругу есть хотя бы два-три человека, которые к вам по-настоящему искренне относятся. Встретьтесь с ними, начните просто с разговора с ними, не нужно стесняться говорить о своих проблемах.

Не грузить их, а поделиться, попросить совета по-человечески: "Ты знаешь, вот у меня сейчас такая ситуация. Я не знаю вот, как быть". И эти люди, которые с вами рядом - родственники, друзья, жена, еще кто-то - они действительно смогут вам в данном случае помочь, кто-то советом, кто-то просто поддержкой, придать вам немного сил и уверенности", - высказался Арман Илюбаевич.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2005909-arman-davletyarov-rasskazal-kak-neudachno-ballotirovalsya-v-gosdumu-video/