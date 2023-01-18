Мадлен: Некоторые мужчины не оставляют попыток откусить кусок твоей плоти

Мадлен. Фото: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

Блогерша Мадина Мамадалиева порассуждала о силе и слабости мужчин, а также о попытке некоторых "дестабизилизовать психику" своих избранниц, передает NUR.KZ.

На эту тему Мадлен порассуждала в своем Instagram.

"Говорят, тех, кто не по зубам, едят глазами. Но некоторые мужчины не оставляют попыток откусить кусок твоей плоти, вывести твою нервную систему из строя, дестабизилизовать психику и просто-напросто сломать.

Недавно мне попалась статья "Почему мужчины унижают женщин" и основной посыл был в том, что они боятся, когда женщина сильнее. А сделав ее слабой, они могут перестать расти и могут расслабиться. У меня другой вопрос к таким мужчинам: зачем вы вообще связываетесь с яркими и независимыми? Выбирайте себе попроще и наслаждайтесь своей "простотой", - посоветовала инстадива.

Она задалась вопросом: разве попытки самоутверждаться за счет женщины являются показателем мужественности?

"Настоящие мужчины соревнуются с мужчинами, а женщина никогда не будет никому ничего доказывать. Женщина и так знает, что она сильная. Женщина рожает мужчин. Женщина воспитывает мужчин. Женщина - это жизнь!

В своей жизни я столько раз сталкивалась с мужчинами, которые хотели мне что-то доказать, показать, удивить путем давления, угроз, манипуляций. Зачем? Испытания должен давать Бог, а не тот человек, в котором я искала безопасность, защиту и опору от этих самых испытаний", - резюмировала Мадина.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2005775-madlen-nekotorye-muzhchiny-ne-ostavlyayut-popytok-otkusit-kusok-tvoey-ploti/