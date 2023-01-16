"Счастливы вместе": отдыхающие в Индонезии Беркут и Аиша с детьми умилили Казнет (видео)

Беркут и Аиша с детьми. Фото: instagram.com/berkut_aibekjan

Казахстанский певец Айбек Жансеитов, выступающий на сцене под псевдонимом Беркут, разместил в Сети видео своей семьи, снятое во время отдыха в Индонезии. Подписчики умилились теплым кадрам, передает NUR.KZ.

Кадры из Индонезии Беркут опубликовал в Instagram. Отметим, что на его позитивную страничку в этой соцсети подписано 3 млн поклонников.

На видео Беркут запечатлен с женой Аишей и тремя детьми. Фоном идет музыка из кинофильма "Крестный отец", а также слышен диалог героев кинокартины о том, что мужчина должен проводить время с семьей, иначе он не является настоящим мужчиной.

Фанаты оставили множество комментариев и были щедры на "лайки". Они пожелали семье счастья и оценили бронзовый загар отдыхающих.

"Как бразильская семья", "Красивая семья, хорошего вам отдыха", "Прекрасное зрелище", "Беркут стал похож на Арнольда Шварценеггера", "Как будто не казахи, а мексиканцы, очень красивые", "Сначала подумала, что за латиносы!", "Приятно на вас смотреть", "Счастливы вместе", - гласят отзывы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2005508-schastlivy-vmeste-otdyhayuschie-v-indonezii-berkut-i-aisha-s-detmi-umilili-kaznet-video/