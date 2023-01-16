"Не было ни мотивации, ни желания": Асель Аскар рассказала, как справлялась с утратой ребенка (видео)

Асель Аскар. Кадр видео: instagram.com/assel.askar

Казахстанская актриса Асель Аскар рассказала, как справлялась с утратой ребенка. По словам блогерши, ей помог спорт и занятия вокалом, передает NUR.KZ.

Сложную тему знаменитость затронула в своем Instagram.

"Как я справлялась с утратой? Просто занималась усиленно тем, что мне нравилось. Вы тоже можете, и это необязательно спорт и вокал. Это может быть живопись, фортепиано, садоводство, кулинарные кружки. Абсолютно все новое либо приятное вам. Направьте свою энергию в трансформацию, а не в разрушение", - написала она.

Актриса также перечислила, что помогало конкретно ей.

"В самом начале очень сильно помогал спорт. Ну, как помогал - я просто себя заставляла. Не было ни мотивации, ни желания, ни настроения - ничего. Просто ничего не хотелось. Я тело не чувствовала. Но я себя заставляла. Брала себя за шкирку и просто заставляла. Потом со временем начинала видеть результаты. Фокус поменялся. Появляется такая гордость за себя, что ты сильная. Появляется вера в себя. Физическая боль немного приглушает душевную, это правда.

Потом очень сильно помогал и помогает вокал. Дома себе позволить не могу плакать, истерить, депрессировать. Потому что есть старший сын, надо о нем думать. Есть мама, которая будет переживать. Поэтому на вокале я прям просто выкрикивала все. Становилось легче после вокала. Там у меня и слезы, и истерика. А потом оттуда вышла такая вот вся собранная, сконцентрированная. Выходишь как ни в чем не бывало. В общем, нужно заняться чем-то новым, что будет давать новые эмоции, либо заниматься тем, что приносит удовольствие", - рассказала о своей терапии Асель.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2005444-ne-bylo-ni-motivatsii-ni-zhelaniya-asel-askar-rasskazala-kak-spravlyalas-s-utratoy-rebenka-video/