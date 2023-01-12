Оксана Самойлова похвасталась роскошной фигурой и показала, как заставляет мужа страдать (фото, видео)

Оксана Самойлова. Фото: instagram.com/samoylovaoxana

Российская блогерша Оксана Самойлова улетела в очередное путешествие на Маврикий, где похвасталась своим телом в бикини. Она также сняла на видео "страдания" Джигана по поводу праздников в их семье, передает NUR.KZ.

В своем Instagram Самойлова опубликовала снимки, на которых позирует в бикини.

"Невыносимое удовольствие так выглядеть после четырех детей. Эта чистейшая абсолютная любовь стоит всех растяжек, животов, лишних килограммов и всего остального", - написала блогерша.

Оксана Самойлова. Фото: instagram.com/samoylovaoxana

Позже Самойлова показала, как они с мужем обсуждают подготовку ко Дню Святого Валентина. С помощью игры "камень, ножницы, бумага" супруги выявили, кто должен будет заниматься этим - рэпер проигрывал три года подряд, в результате вся организация праздника оказалась на нем.

"Страдания Джигана по поводу праздников в нашей семье. Короче, предыстория. Каждый год мы играем в "камень, ножницы, бумага" на то, кто организовывает 14 февраля. Джиган два года подряд проигрывал", - пояснила Оксана.

Судя по видео, ее супруг уже устал от множества праздников.

"Серьезно, не хочу, 14 февраля близко уже. Потом Давида день рождения, потом 8 марта, потом, блин, днюха твоя, Майи. Да и вроде вот все уже, а потом еще Ариелы день рождения. Потом уже мой, мой хоть и мой, тоже напрягает уже. Не хочу этот день рождения, не хочу эти праздники", - пожаловался Джиган.

В результате рэпер снова проиграл. Вид у него был при этом довольно несчастный.

"Жалко Джигана, конечно. Но что делать", - прокомментировала Самойлова.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2005094-oksana-samoylova-pohvastalas-roskoshnoy-figuroy-i-pokazala-kak-zastavlyaet-muzha-stradat-foto-video/