"Я живу в свой кайф всегда, отдыхаю хорошо": Бородина рассказала, кто платит за нее в отпусках

Ксения Бородина. Фото: instagram.com/borodylia

Российская телеведущая Ксения Бородина высказалась на тему третьего брака, а также рассказала, как обстоит дело с оплатой отпусков за границей, передает NUR.KZ.

Один из подписчиков в Instagram спросил у Ксении, когда она выйдет замуж.

"Замуж хочется очень сильно, когда тебе чуток за 20. А когда тебе почти 40, ты можешь жить с человеком и без белого платья, и тебе отлично. Потому что после двух браков ты прекрасно знаешь, что это не самое важное в жизни. А главное - какой человек с тобой рядом", - ответила Бородина.

Ксения Бородина. Фото: instagram.com/borodylia

Другой подписчик поинтересовался, платит ли мужчина телеведущей за отпуск с ней.

"Девочки, запомните, я не знаю, откуда пошло это, но я не плачу за мужиков! Тем более оплачивать кому-то отпуск. Мне есть куда тратить деньги. Были ситуации, когда я была в браке либо в отношениях, и это либо оплачивалось мужчиной, либо билеты могли разделить, отель. И так далее. Как живут многие из вас, ситуации в семье и в жизни бывают разные.

Общих кубышек у меня не было, но за мой счет я не возила никого. Были моменты, когда я зарабатывала больше, чем мужчина, но это не значит, что автоматом я должна платить за него Я живу в свой кайф всегда, отдыхаю хорошо, не всегда это бюджетно, да, но чтобы оплачивать кому-то поездки - это как надо себя не уважать", - заявила в ответ Бородина.

Stories Ксении Бородиной. Фото: instagram.com/borodylia

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2004914-ya-zhivu-v-svoy-kayf-vsegda-otdyhayu-horosho-borodina-rasskazala-kto-platit-za-nee-v-otpuskah/