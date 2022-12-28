"У меня сложные отношения с алкоголем": звезда "Универа" сделала публичное признание

Анна Хилькевич. Фото: instagram.com/annakhilkevich

Актриса Анна Хилькевич, звезда сериала "Универ", рассказала о своих отношениях с алкоголем. Она объяснила, почему перестала употреблять спиртное, передает NUR.KZ.

О том, пьет ли Анна по праздникам, спросил один из ее подписчиков в Instagram.

"У меня сложные отношения с алкоголем. Мы давно в ссоре и не общаемся. Но мы встречаемся с ним каждый раз в самолете. Хотя когда-то мы почти жили вместе. Потом, когда я поняла, что он меня обманывает, то перестала доверять ему. Стала обращать внимание на свое состояние после встречи с ним.

Я распознаю, что мне на пользу, а что - нет. Алкоголь - это слив энергии и заглушение эмоций. Мне такого не нужно. Я умею управлять своими состояниями. Алкоголь, как и наркотики, низкие вибрации, абсолютные иллюзии и явные симптомы скрытых проблем", - заявила актриса.

Stories Анны Хилькевич. Скрин: instagram.com/annakhilkevich

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2003348-u-menya-slozhnye-otnosheniya-s-alkogolem-zvezda-univera-sdelala-publichnoe-priznanie/