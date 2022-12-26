Актер Ерболат Толеген рассказал, как похудел на 22 килограмма за короткий срок

Ерболат Толеген. Фото: instagram.com/erbolat_tolegen

Казахстанский юморист Ерболат Толеген рассказал, как ему удалось за короткий срок сбросить 22 кг. Артист театра "Әзіл әлемі" стал гостем программы "1001 түн" на телеканале Qazaqstan.

Ведущие "1001 түн" задали вопрос, смогут ли зрители увидеть Ерболата в образе, который очень полюбился зрителям. Шиман апа в его исполнении стала очень дорога казахстанцам.

Многих интересует, как же Шиман апа будет выглядеть сейчас.

"Дело же не в полноте. Главное - это актер, играющий роль. Человек должен меняться. Я, к примеру, рад, что похудел. Сбросил 22 кг за 3,5 - 4 месяца.

Я давно сижу на диетах. Но вот результат последней оказался таков. Некоторые даже спрашивают: "Может, у тебя опухоль".

Возможно, вес снова будет увеличиваться, но я буду стараться его удерживать", - рассказал Ерболат.

Он отметил, что лишний вес сказывался на его здоровье. Сейчас таких проблем у него нет.

"Я признаюсь, что с детства был полным, много страдал от этого. В школе, конечно, дразнили, но это не главное, главное - это здоровье. Тяжело было подниматься по лестнице, идти в горы, болели колени. Сейчас я чувствую, что мое здоровье улучшилось", - рассказал он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2003108-akter-erbolat-tolegen-rasskazal-kak-pohudel-na-22-kilogramma-za-korotkiy-srok/