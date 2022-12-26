"Оказалось, что не подруги вовсе": Макпал Исабекова рассказала о потерянной дружбе

Макпал Исабекова. Фото: instagram.com/makosyai

Казахстанская певица Макпал Исабекова рассказала о людях, которых она считала близкими, а затем поняла, что они ей вовсе не друзья. Она отметила, что благодарна за полученные уроки, передает NUR.KZ.

В Instagram один из подписчиков спросил, есть ли у Макпал подруги, с которыми стало неинтересно дружить после замужества.

"Есть люди, которых я считала подругами, которые казались мне близкими, а оказалось, что совсем даже и не подруги вовсе. Дружба - она ведь не только в беде познается, поплакать с тобой вместе и пожалеть тебя может любой способный к эмпатии человек. А вот искренне порадоваться за твое счастье и быть рядом - это под силу не каждому. В этой точке всегда виднее, кто друг, а кто недруг.

Я благодарна Всевышнему за каждого приходящего и уходящего, ему там лучше знать, как лучше для меня. Ни о ком и ни о чем не жалею, благодарю за уроки, каждую "подругу", каждого человека, они показали ценность настоящей дружбы", - высказалась музыкальная исполнительница.

Она также предупредила, что не надо додумывать, кого она имеет в виду.

"Уважаемые девочки, не нужно мой ответ примерять к кому-то конкретно. У меня есть и была жизнь за пределами шоу-бизнеса, там тоже были люди, так что, пожалуйста, сплетни не распространяйте", - добавила Макпал.

Stories Макпал Исабековой. Скрины: instagram.com/makosyai

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2003002-okazalos-chto-ne-podrugi-vovse-makpal-isabekova-rasskazala-o-poteryannoy-druzhbe/