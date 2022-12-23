Кольца на 300 млн рублей: Клава Кока показала, как готовится к собственной свадьбе (видео)

Клава Кока. Фото: instagram.com/klavacoca

Российская певица Клава Кока решила активно готовиться к свадьбе. Несмотря на то, что жениха артистки публика пока не видела, знаменитость уже отправилась примерять кольца, передает NUR.KZ.

Ранее Клава поймала букет на свадьбе Самойловой и Джигана. По всей видимости, девушка сочла это предвестником того, что скоро сама станет невестой и решила не затягивать с подготовкой.

"Начинаю подготовку к свадьбе. Короче, недавно я словила букет невесты, я поняла, что следующий шаг - это выбор кольца. Поэтому я приехала в магазин колец, сейчас посмотрим, что там продается. Интересно, если кольцо подберу, суженый быстрее с предложением засуетится?" - порассуждала артистка в своем Instagram.

Она показала, как примеряет кольца за 30 миллионов рублей. Затем на ее пальце оказалось украшение за 117 миллионов рублей.

"Конечно, мой муж сейчас такой: "Я покинул чат". 10 квартир в Москве. Таких простеньких, но 10", - прокомментировала певица.

После этого Кока решила не мелочиться и надела сразу несколько колец на общую сумму 300 миллионов рублей. Из магазина она вышла с презентом для себя самой.

"Вообще, если честно, я приходила просто посмотреть. Честно! Я не планировала ничего покупать. Но пранк вышел из-под контроля. Все пошло не по плану. Но знаете, я поняла, что надо себя радовать. Я вообще себе ничего не покупаю, потому что я круглыми сутками работаю. А тут у меня прям настроение поднялось", - высказалась Клава.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2002755-koltsa-na-300-mln-rubley-klava-koka-pokazala-kak-gotovitsya-k-sobstvennoy-svadbe-video/