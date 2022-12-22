Ксения Бородина показала трогательные младенческие фото дочери в день ее рождения

Дочь Ксении Бородиной. Фото: instagram.com/borodylia

Российская телеведущая Ксения Бородина опубликовала фотографии своей младшей дочери, сделанные сразу после ее рождения. Она поблагодарила девочку за то, что та выбрала ее своей мамой, передает NUR.KZ.

"Из такого маленького ангелочка, который родился ровно семь лет назад, ты уже превратилась в принцессу. Ты растешь очень быстро, за последние два года ты стала совсем взрослой, рассудительной, очень умной девочкой.

Спасибо, что выбрала меня как свою маму, спасибо, что пришла ко мне абсолютно неожиданно, но ты сделала мою жизнь еще ярче и интереснее, ты в самые сложные моменты моей жизни своим упертым, порой строгим даже взглядом собирала меня и давала жизнь всему вокруг. Спасибо за твой смех и невероятное чувство юмора, которым ты соблазняешь и даришь всем вокруг.

Ты растешь очень чувствительной девочкой, но с невероятно сильным характером. Эмоциональная, всегда разная, красивая, любимая. Люблю тебя, моя Теона. Моя девочка, моя поддержка, мои самые искренне чувства, я люблю тебя всегда. Сегодня, вчера и завтра. Ты всегда можешь расчитывать на меня, на мою поддержку, любовь и самые крепкие объятия. С днем рождения, моя доченька", - написала Ксения в Instagram.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2002634-kseniya-borodina-pokazala-trogatelnye-mladencheskie-foto-docheri-v-den-ee-rozhdeniya/