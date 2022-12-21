"Семья должна жить отдельно, иначе будете в роли детей": Асем Нурсеитова о жизни со свекрами

Асем Нурсеитова. Фото: instagram.com/assemnurseitova

Казахстанская блогерша и многодетная мама Асем Нурсеитова высказалась касательно проживания молодых семей с родителями. По ее мнению, пары должны жить отдельно ради собственной самостоятельности, передает NUR.KZ.

Общаясь в своем Instagram с подписчиками, Асем получила от одного из них вопрос о целесообразности проживания с родителями мужа.

"Считаю, что надо пожить вместе хотя бы один год, чтобы узнать лучше друг друга, а потом уже отделяться. Семья должна жить отдельно, иначе вы так и будете в роли детей, необходимо учиться самостоятельности, быть независимыми", - высказалась блогерша, которая в марте этого года стала мамой в четвертый раз.

Stories Асем Нурсеитовой. Скрин: instagram.com/assemnurseitova

Асем призналась, что чем больше детей, тем больше можно успевать.

"С появлением детей становишься мобильнее, быстрее, в общем, появляется мощная скорость. Дети также мотивируют быть в тонусе, им приятно, когда мама счастливая и красивая", - заявила она.

Асем Нурсеитова. Кадр видео: instagram.com/assemnurseitova

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2002460-semya-dolzhna-zhit-otdelno-inache-budete-v-roli-detey-asem-nurseitova-o-zhizni-so-svekrami/