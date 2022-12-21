Отправившийся в США певец 2Rar прыгнул с парашютом

Турар Ыдырыс. Фото: instagram.com/turar__ydyrys

Молодой казахстанский певец Турар Ыдырыс, известный под сценическим псевдонимом 2Rar, прыгнул с парашютом c высоты более 4 тысяч метров, находясь в Калифорнии, передает NUR.KZ.

Турар не стал скрывать, что очень волновался перед прыжком. Преодолеть фобию ему помог боксер Мадияр Ашкеев, который и привез его в аэроклуб.

"Куда же привез нас, братан?! Вроде на концерт собирались", - пошутил он.

Певец отметил, что ему предстоит прыгнуть с высоты 4268 метров. В полете с ним был инструктор, который, как оказалось, слышал о Казахстане и Алматы.

После прыжка артист поделился своими впечатлениями.

"Страх - это маленькая смерть. Вот так я избавился от фобии. Нужно уметь преодолевать свои страхи и научиться брать ответственность за свою жизнь. Тогда все будет хорошо", - резюмировал он.

Исполнитель поблагодарил Мадияра Ашкеева за непередаваемые эмоции, которые он пережил.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2002411-otpravivshiysya-v-ssha-pevets-2rar-prygnul-s-parashyutom-video/