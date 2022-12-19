"Жизнь так прекрасна": Асель Аскар уехала в Турцию (видео)

Асель Аскар. Фото: instagram.com/assel.askar

Казахстанская актриса Асель Аскар отправилась в Турцию, откуда поделилась несколькими кадрами с подписчиками. Пережившая трагическое событие блогерша заявила, что жизнь прекрасна, передает NUR.KZ.

"Жизнь так прекрасна. Благодарю за все. За опыт. За людей. За возможности", - заявила Асель на своей странице в Instagram.

На опубликованном видео она улыбается, стоя на фоне закатного неба Турции, а над ней летают чайки.

"Внешне вы улыбаетесь, не показываете а внутри душа говорит о другом, сил вам и терпения", "Почему-то смотрю на вас и слезы наворачиваются", "Мне кажется, вы смеетесь, чтобы от вас отстали и не жалели", - отреагировали на кадры подписчики актрисы.

Ранее Асель также дала понять, что решила начать новую жизнь.

"Жизнь - интересная штука. Заставляет улыбаться тогда, когда тебе вроде не улыбается. И плакать, когда ты уверен, что ты абсолютно счастлив. Отсчет пошел, новая жизнь", - написала блогерша.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2001993-zhizn-tak-prekrasna-asel-askar-uehala-na-otdyh-v-turtsiyu-video/