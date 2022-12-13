Ерке Есмахан призналась, что готова жить вместе со свекровью

Ерке Есмахан. Фото: instagram.com/erke_esmahan

Отечественная певица Ерке Есмахан ответила на вопрос, сможет ли жить вместе с будущей свекровью. Ерке также ответила своим подписчикам на вопросы касательно творчества, передает NUR.KZ.

Ерке спросили в Instagram, будет ли она принимать участие в съемках новогодних шоу.

"Уже несколько лет, как я отказалась от участия в съемках, интервью, ТВ-программах.

Раньше ничего не пропускала, сейчас же, если пойду и что-нибудь скажу, все обернется сплетнями, хайпом и тому подобным.

Поэтому я сама себя жалею. В этом году тоже приглашали во многие места, спасибо за приглашения, быть может, в следующем году мое мнение изменится и я приду", - рассказала она.

Сторис Ерке Есмахан. Скриншот: instagram.com/erke_esmahan

У Ерке поинтересовались, трудно ли быть звездой.

"Будет лучше, если вы зададите этот вопрос Димашу Кудайбергену", - написала певица.

Артистка также ответила на вопрос, смогла бы она жить со свекровью.

"Ну если будет нужно, то, конечно, будем жить вместе. Но было бы хорошо, если бы мы как-нибудь согласовали этот вопрос и стали жить отдельно. Ене, приветствую вас", - отшутилась Ерке.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2001312-erke-esmahan-priznalas-chto-gotova-zhit-vmeste-so-svekrovyu/