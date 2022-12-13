"Как же долго я ждал его появления": Арман Давлетяров посвятил пост своему первенцу

Арман Давлетяров. Фото: instagram.com/arman_dav

Арман Давлетяров посвятил душевный пост своему старшему сыну в день его рождения и вспомнил, как с нетерпением ждал его появления, передает NUR.KZ.

"Сегодня нашему старшему сыну Ясину исполняется 17 лет. Как же долго я ждал его появления, он родился, когда мне было уже 35 лет. Я не просто был готов к этому, я ждал его с нетерпением. И жизнь наша разделилась на "до" и "после". Мы стали другими, и жизнь наша стала наполненной смыслом. Я и Мавжуда очень готовились к встрече с ним.

Когда она забеременела, мы стали посещать курсы молодых родителей, много читали книг о воспитании детей, плавали в бассейне, гуляли по городу, учились правильно дышать, правильно питались (причем оба) и так далее", - рассказал медиаменеджер в своем Instagram.

Давлетяров также поделился ощущениями от первого контакта с сыном.

"А когда я взял его на руки буквально через несколько минут после рождения, не смог сдержать своих слез от счастья! Это ни с чем не сравнимое состояние. Просто какой-то поток любви и радости с появившейся вдруг тревогой и заботой о нем. Мы бесконечно его целовали и нюхали (ох, уж этот запах новорожденного) ночами сидели у его кровати, наслаждались каждым вздохом и ждали, пока он проснется.

Спасибо Всевышнему за все за эти 17 лет счастливого отцовства.. Будь здоров и счастлив, дорогой Ясин, я очень люблю и горжусь тобой!" - обратился Арман Илюбаевич к первенцу.

Будьте в курсе спортивных событий с Telegram-каналом СпортNUR.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2001292-kak-zhe-dolgo-ya-zhdal-ego-poyavleniya-arman-davletyarov-posvyatil-post-svoemu-perventsu/