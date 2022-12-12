Ксения Бородина рассказала, почему не общается с бывшими свекровями

Ксения Бородина. Фото: instagram.com/borodylia

Российская телеведущая Ксения Бородина, рассказала, почему ее дети не общаются с бабушками и дедушками со стороны своих отцов. Она также отметила, что и сама не поддерживает общение с бывшими свекровями, передает NUR.KZ.

О том, поддерживает ли Ксения общение с бывшими свекровями, спросили ее подписчики в Instagram.

"Нет, не общаюсь. Моей инициативы в этом общении нет, с детьми они сами особо не общаются. Я никому не запрещала и не запрещаю общаться с детьми. Но и названивать - "пообщайтесь с моими детьми" - тоже никогда не буду. Дедушки не видели внучек очень давно.

Дети не спрашивают про этих бабушек и дедушек, знают, что они где-то есть", - ответила Бородина.

Stories Ксении Бородиной. Скрин: instagram.com/borodylia

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2001213-kseniya-borodina-rasskazala-pochemu-ne-obschaetsya-s-byvshimi-svekrovyami/