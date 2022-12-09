"Мама была в шоке": Аиша рассказала, как вышла замуж за Беркута (видео)

Беркут и Аиша. Фото: instagram.com/berkut_aibekjan

Певица Виктория Жансеитова, известная как Аиша, стала гостьей подкаста MOM’sкий әңгіме. Аиша рассказала, как вышла замуж за Беркута (Айбека Жансеитова), и объяснила, почему поддерживает патриархат в семье.

Интервью Аиши вышло на YouTube-канале MOM’sкий әңгіме. Мать троих детей рассказала, почему считает, что в семье мужчина дожен быть главным.

"Я за патриархат. Всевышний создал меня женщиной, Айбека - мужчиной. Это все не просто так. Если он создал меня именно в этом теле, значит, я должна пройти уроки именно в этом теле. Научиться слушаться, где-то быть смиренной.

Это не значит, что женщина должна быть забитой. Муж меня уважает, он уважает мое мнение. Но я включаю мудрость, стараюсь по-женски быть мудрой. Не идти напролом, а как-то спокойно, любя. Главное - любя все делать и с уважением...

У каждого свои обязанности, мужчина отвечает за свои обязанности, женщина - за свои, у каждого есть свой долг и это здорово. Когда женщина это понимает, становится женщиной в семье, то и мужчина становится мужчиной. И женщина получает счастье от того, что она делает", - рассказала она.

Аиша поведала, что у нее замечательные свекор и свекровь. Она рассказала, как ее приняли в семье.

"Новый человек пришел в семью, для всех это нелегко. Все мы сначала друг с другом знакомимся. Все нормально. Для меня, конечно, вначале было сложно немного, не то, что сложно, новое все. Я знакомилась со всем, старалась все принимать.

Самое главное - это уважение к старшим. Во-первых, это родители моего мужа, и я вообще должна просто их благодарить за то, что они воспитали и вырастили вот такого мужчину, который рядом со мной", - отметила она.

Однако Аиша не сразу приняла предложение Айбека стать его женой.

"Айбек был уже взрослый, он когда на мне женился, ему было 36... Айбек просто поставил перед фактом. И мы очень быстро решили пожениться, быстро сделали "беташар", "неке". Сначала сделали "неке", потом Айбек поехал разговоривать с родителями. Поставил перед фактом родителей, моих тоже.

Хотя раньше я не хотела выходить замуж. Я долго говорила, что не выйду замуж за Айбека. Потом мои родители были в шоке, потому что я говорила, что я не хочу. Мама спрашивала: ""Что с тобой, тебя что, приворожили?". Мама была в шоке", - призналась Аиша.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2000863-mama-byla-v-shoke-aisha-rasskazala-kak-vyshla-zamuzh-za-berkuta-video/