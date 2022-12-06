Жулдыз Омиргали рассказала, что Айкын обеспечил четверых детей собственным жильем

Айкын и Жулдыз Омиргали. Фото: instagram.com/zhuldyzomirgali_official

Телеведущая, певица и актриса Жулдыз Омиргали стала гостьей подкаста MOM’sкий әңгіме и ответила на вопросы Айнур Ильясовой. В ходе интервью она рассказала о личной жизни, а также упомянула, как относится к детям Айкына от первого брака.

Интервью с Жулдыз Омиргали вышло на YouTUBE-канале MOM'sкий әңгіме. Экс-солистка «КешYOU» Жулдыз Омиргали призналась, что хочет стать матерью четверых детей.

Сейчас у нее подрастает двое малышей. Она также рассказала, как складываются ее отношения с детьми от первого брака мужа.

«Айкын мне говорит, что у него четверо детей, а меня пока двое. Но в будущем, возможно, запланируем еще малыша. Как Бог даст. Отношения с детьми Айкына у меня хорошие.

Они уже подросли пошли в школу, они знают, кто их мама, кто я. Поначалу Асылым называла меня мамой, теперь, когда подросла, стала называть тетей.

Я стараюсь относиться к ним хорошо, потому что я знаю, что роль отца в жизни детей особенная, я сама рано потеряла отца и знаю это.

Я никогда не была против общения Айкына с детьми, никаких претензий у меня не было, я всегда рада встретить их с распростертыми объятиями. Хочу наполнить их жизнь только позитивными моментами.

В вопросы их воспитания я не вмешиваюсь, потому что это не мои дети, я знаю, что их мама дает им прекрасное воспитание. Дети очень воспитанные, умные. Занимают призовые места на различных конкурсах, это, в первую очередь, заслуга их мамы», - рассказала Жулдыз.

Она также отметила, что Айкын является очень заботливым отцом, которого волнует будущее его детей. Он уже обеспечил их собственным жильем.

«У старшего сына есть дом, коттедж, у дочери есть трехкомнатная квартира. Квартира, в которой мы сейчас живем, будет на имени Айи. А дом, который Айкын строит, он хочет оформить на Санжара.

Айкын говорит, если Санжар не захочет с нами жить в будущем, то мы построим себе новый дом. Айкын восхищает меня как человек, как мужчина, который держит слово, думает о будущем своих детей.

Каждому человеку важно иметь крышу над головой, некоторые копят годами на это, а он уже подготовил эту первую ступень для детей, он хочет, чтобы они в дальнейшем тратили свой заработок на образование, развитие, путешествия», - ответила певица.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2000305-zhuldyz-omirgali-rasskazala-chto-aykyn-obespechil-chetveryh-detey-sobstvennym-zhilem/