"Честным трудом получила все, что хотела": Жания Джуринская посвятила пост самой себе

Жания Джуринская. Кадр видео: instagram.com/djurinskaya

Казахстанская актриса Жания Джуринская в свой день рождения посвятила пост самой себе. Она отметила, что получила все, что хотела, и призналась себе в любви, передает NUR.KZ.

Пост-поздравление Жания оставила на странице в Instagram.

"С днем рождения меня. Этот тщеславный пост я посвящаю себе! Своим честным трудом, упорством, верой в себя и в свои идеи получила все, что хотела! Не бойся своих масштабов, не сомневайся в себе! Ты, как всегда, сделаешь все "на изи". Люблю тебя, моя девочка. Все будет хорошо", - написала блогерша.

Подписчики актрисы поздравили ее с праздником, пожелав всяческих благ и успехов во всех начинаниях.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2000271-chestnym-trudom-poluchila-vse-chto-hotela-zhaniya-dzhurinskaya-posvyatila-post-samoy-sebe/