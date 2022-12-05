"Нахожусь на связи 24/7": Ерке Есмахан рассказала, что ее любимый в другом городе

Ерке Есмахан. Фото: instagram.com/erke_esmahan

Певица Ерке Есмахан рассказала, как планирует день. Она отметила, что находится на связи с любимым все 24 часа в сутки, поскольку он в другом городе, передает NUR.KZ.

Одна из подписчиц призналась, что ее парня увела подруга. Ей остается лишь плакать. Ерке успокоила девушку.

"Парень - это ведь не вещь, чтобы его отобрали. Если он ушел, значит, по своему желанию, никто не виноват в этом, надо это понять. Он тебя бросил, а ты все равно его оправдываешь. Зачем? Приведи свои мысли в порядок и радуйся, что избавилась от такого парня. Не плачь", - посоветовала Ерке.

Сторис Ерке Есмахан. Скриншот: instagram.com/erke_esmahan

Певицу спросили, как она все успевает сделать за день.

"Я не все успеваю. Лишь показуха. Пока я проснусь, на дорогах Алматы уже пробки. Пару салонов обойти, шопинг сделать успеваю и 24/7 нахожусь на связи, потому что мой парень в другом городе и подстроиться под его настроение - большая задача. А потом - обед, всякая всячина, я не сильно утруждаюсь, слава Богу", - отметила она.

Ерке добавила, что всеми делами занимается ее директор Акмарал.

"У нее есть моя стопроцентная доверенность. Она может подписывать все документы за меня. Иногда сама боюсь, что все мое имущество перепишет на себя, заберет деньги со счета и убежит", - пошутила певица.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2000143-nahozhus-na-svyazi-247-erke-esmahan-rasskazala-chto-ee-lyubimyy-v-drugom-gorode/