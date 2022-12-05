Не показывающая мужа Асель Аскар: Отваливаются те, кто мне уже не нужен

Асель Аскар. Фото: instagram.com/assel.askar

Актриса Асель Аскар, пережившая утрату ребенка, заявила о глобальных переменах в жизни. Она отметила, что у нее в жизни начался период обнуления, когда "отваливаются те, кто уже не нужен", передает NUR.KZ.

В своем Instagram Асель прокомментировала то, что происходит с ней сейчас.

"У меня период обнуления. Отваливаются те, кто мне уже не нужен. Кто отыграл свою роль в моей жизни. Приходят те, кто должен внести свою лепту в мою историю. И укрепляются отношения с теми, кто по судьбе. Я сейчас наблюдаю за происходящим вокруг и понимаю, что, видимо, меня там, сверху, готовят к рывку. А рывок будет мощным. Я как пантера перед прыжком.

На многих и на многие вещи я стала смотреть иначе. Под другим углом. То, что казалось важным, перестало иметь такую ценность. То, за что держалась, уже отпустила. Тех, кто казался особенным, перестала вспоминать. То, что принималось как должное, стало бесценным. И время - оно стало иметь самую важную роль во всех и во всем. Я очень его берегу. И тратить его на уныние, ожидание и страдания совсем нет желания", - высказалась блогерша.

О ком именно актриса высказалась в таком ключе, пока непонятно.

Стоит отметить, что Асель уже несколько недель не показывает подписчикам своего супруга.

Асель Аскар. Фото: instagram.com/assel.askar

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2000100-ne-pokazyvayuschaya-muzha-asel-askar-otvalivayutsya-te-kto-mne-uzhe-ne-nuzhen/