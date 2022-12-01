"Сейчас смешно и порой стыдно за тот период": Давлетяров о былых ценностях

Арман Давлетяров. Фото: instagram.com/arman_dav

Российский медиаменеджер Арман Давлетяров поразмышлял о том, зачем люди покупают дорогую одежду. Он считает, что некоторые пытаются найти в этом утешение, потому что одиноки, передает NUR.KZ.

Новый пост Арман Давлетяров опубликовал на своей официальной страничке в Instagram.

"Как то я услышал фразу: "За дорогой одеждой люди прячут свою пустую душу". Сначала меня это возмутило, как же так? Не согласен.

Но когда осмотрелся вокруг, посмотрел на тех своих знакомых, кто тратит огромные суммы на брендовую одежду и всячески этим бравируют, гордятся этим и чувствует превосходство над остальными.

Что они представляют из себя, какие они люди? Какие у них ценности и можно ли им доверять? И в большинстве случаев (бывают исключения) это именно так.

Пустые души, одинокие и несчастные эгоисты, и в этом их утешение, в дорогой одежде, которая скупается тоннами. Потому что больше никого рядом нет", - порассуждал Арман Илюбаевич (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены - прим. ред.)

Давлетяров отметил, что есть и другая категория людей, которые покупают брендовые вещи на последние деньги.

"Купите сумку за 10 долларов, и имейте 990 долларов в ней. Не становитесь бедными, пытаясь выглядеть богатыми. Согласен на сто процентов!

Таких людей тоже видно за версту и очень жаль, что они в этих вещах, которые не могут сегодня себе позволить, видят какую-то ценность", - отметил он.

Медиаменеджер признался, что и сам порой этим раньше "грешил".

"Сейчас смешно и порой стыдно за тот период. Я люблю красиво одеваться, тем более могу это себе позволить, но это уже не важно для меня сейчас. Главное, удобно, опрятно и не парюсь об этом вообще. Лучше эти деньги потратить на что-то важное, благое и полезное", - заявил он.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1999731-seychas-smeshno-i-poroy-stydno-za-tot-period-davletyarov-o-bylyh-tsennostyah/