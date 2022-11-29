"Красивая, как мамочка": муж Жании Джуринской растрогал соцсети видеокадрами с дочкой

Данияр Хизметов с дочерью. Кадр видео: instagram.com/khizmetov

Супруг актрисы Жании Джуринской выложил видео с маленькой дочерью. Нежные кадры Данияра Хизметова растрогали пользователей соцсети, передает NUR.KZ.

Видео Данияр опубликовал у себя на странице в Instagram. На них он обнимает и целует пятимесячную малышку.

"Я не могу описать чувства к доче, это больше, чем любовь, больше, чем весь мир", - признался мужчина.

"Какая милота. Побольше выкладывайте такие фото и видео. Может быть, многие горе-папаши обдумают свое поведение к своим чадам", "Такая же красивая, как мамочка", "Как мило и радостно от этого видео", "Сладкая булочка", - написали растроганные подписчики.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1999420-muzh-zhanii-dzhurinskoy-rastrogal-sotsseti-videokadrami-s-dochkoy/