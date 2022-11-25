"Все, прощай, медицина?": жена Тауекеля Мусилима рассказала о планах на будущее

Махаббат. Фото: instagram.com/mahonti__

Супруга казахстанского актера Тауекеля Мусилима, недавно родившая второго ребенка, рассказала о планах на будущее. Девушка планирует продолжать учиться на медика, передает NUR.KZ.

В Instagram подписчики поинтересовались у Махаббат, будет ли она продолжать учиться или "уже все, прощай медицина".

"Если будет суждено, поступлю в резидентуру. По крайней мере, не теряю надежды", - ответила жена актера.

Stories Махаббат Мусилим. Скрин: instagram.com/mahonti__

Она также рассказала, почему второго сына решено было назвать Амиром.

"В этот раз Тауекел дал возможность дать имя малышу моим родителям. Так совпало, что, когда мы еще встречались с Тауекелем, он говорил, что хотел бы назвать сына Амиром. В общем, на все воля Всевышнего. И мои родители выбрали это имя", - написала Махаббат.

Махаббат Мусилим. Фото: instagram.com/mahonti__

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1998895-vse-proschay-meditsina-zhena-tauekelya-musilima-rasskazala-o-planah-na-buduschee/