"Все, прощай, медицина?": жена Тауекеля Мусилима рассказала о планах на будущее
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Супруга казахстанского актера Тауекеля Мусилима, недавно родившая второго ребенка, рассказала о планах на будущее. Девушка планирует продолжать учиться на медика, передает NUR.KZ.
В Instagram подписчики поинтересовались у Махаббат, будет ли она продолжать учиться или "уже все, прощай медицина".
"Если будет суждено, поступлю в резидентуру. По крайней мере, не теряю надежды", - ответила жена актера.
Она также рассказала, почему второго сына решено было назвать Амиром.
"В этот раз Тауекел дал возможность дать имя малышу моим родителям. Так совпало, что, когда мы еще встречались с Тауекелем, он говорил, что хотел бы назвать сына Амиром. В общем, на все воля Всевышнего. И мои родители выбрали это имя", - написала Махаббат.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1998895-vse-proschay-meditsina-zhena-tauekelya-musilima-rasskazala-o-planah-na-buduschee/