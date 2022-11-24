"Скоро приду в форму": Димаш показал эффектные кадры с тренировки по тхэквондо

Димаш Кудайберген на тренировке по тхэквондо. Кадр из видео: instagram.com/kudaibergenov.dimash

Казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген не только совершенствует свои исполнительские навыки, но и поддерживает себя в хорошей физической форме. На своей странице в Instagram он опубликовал видео с тренировки.

На кадрах черно-белого видео можно заметить, как казахстанский исполнитель оттачивает приемы боевого искусства.

"Честно говоря, я давно не занимался тхэквондо, но думаю, что скоро приду в форму", – написал Димаш Кудайберген.

В комментариях поклонники казахстанца восхитились его физической формой.

"Талантливый человек талантлив во всем!", "Красиво", "Похоже, ты уже в хорошей форме с этими мощными ударами ногой", "Димаш, ты в прекрасной форме!", "У вас просто талант от природы!" – написали пользователи соцсети.

Отметим, что тхэквондо, или таэквондо, – это корейское боевое искусство. Как сообщается на сайте Koreans.kz, на сегодняшний день таэквондо является одним из самых молодых и наиболее динамично развивающихся видов восточных единоборств, который получил признание более чем в 200 странах мира и является олимпийским видом спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1998850-skoro-pridu-v-formu-dimash-pokazal-effektnye-kadry-s-trenirovki-po-thekvondo/