Айжан Байзакова рассекретила возраст мужа и заявила, что богатая жизнь не для нее

Айжан Байзакова. Фото: instagram.com/bayzakova

Казахстанская блогерша Айжан Байзакова, отправившаяся с мужем в медовый месяц, рассекретила его возраст, а также заявила, что богатая жизнь не для нее, передает NUR.KZ.

Как показала Байзакова в своем Instagram, накануне супруги отметили день рождения мужа Айжан. Оказалось, что мужчине исполнилось 30 лет. Днем молодожены прокатились на лодке, а вечером устроили для себя романтический ужин.

"Сегодня у нас романтический ужин нашего медового месяца. Романтика", - поделилась кадрами инстадива.

Однако поход в ресторан разочаровал блогершу - блюдо заняло совсем небольшую часть тарелки и, по всей видимости, не обеспечило девушке чувства сытости.

"Это наш ужин. Так много еды на тарелке, я сейчас объемся. Богатая жизнь не для меня, мне, пожалуйста, тарелку лагмана", - посмеялась Байзакова.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1998745-ayzhan-bayzakova-rassekretila-vozrast-muzha-i-zayavila-chto-bogataya-zhizn-ne-dlya-nee/