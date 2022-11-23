Айжан Байзакова высказалась о своей свекрови и приоритетах в семье

Айжан Байзакова. Фото: instagram.com/bayzakova

Айжан Байзакова затронула тему своего отношения к матери и свекрови. Блогерша считает, что для ее мужа его родительница должна быть в приоритете, как для нее самой в приоритете ее мама, передает NUR.KZ.

О своем трепетном отношении к матери Айжан поведала в Instagram.

"Я не могу себе позволить больше, чем могу дать маме. Это моя благодарность за ее воспитание и вклад в нас, и я не остановлюсь на этом никогда, и не смейте мне говорить, что я делаю неправильно. Многие знакомые мне говорили: "Ой, хватит маму в приоритет ставить. У тебя есть своя семья и ребенок". Я сразу выключаю слух. Для меня мотивация - счастье моей мамы. Она этого заслуживает", - высказалась инстадива.

Она также порассуждала об отношениях мужа и свекрови.

"Мне пишут: "А если у мужа будет в приоритете мама?". И наверное, ждут, что я буду возмущаться. А почему не должна быть мама в приоритете? Она его родила, воспитала и вложила всю душу в него, она, как любая мать, за него переживает, любит. И я так же буду любить его маму как свою.

Родители - наше все, как мы отнесемся к своим родителям, так к нам будут дети относиться наши. Может, для кого-то, кто читает всякие психологические книги о том, как жить и кого ставить в приоритет, это шок. Но простите меня, мама - святое", - считает Айжан.

Айжан Байзакова. Фото: instagram.com/bayzakova

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1998567-ayzhan-bayzakova-vyskazalas-o-svoey-svekrovi-i-prioritetah-v-seme/