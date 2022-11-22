"Я с жадными не вожусь": Мадлен порассуждала о мужчинах и отношениях с ними

Мадлен. Фото: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

Казахстанская блогерша Мадлен порассуждала о поведении мужчин в отношениях. Она призналась, что терпеть не может жадных партнеров, передает NUR.KZ.

"Бывают мужчины, которые говорят: "Чтобы я тебе вот это подарил, ты должна это заслужить, ты еще для этого ничего не сделала". Но на самом деле это странно, это неправильно, потому что я поняла, что либо щедрый мужик - он сам по себе щедрый, отдающий, либо он жлоб.

Короче, если мужчина вам ничего не дает и у него есть эта возможность, он просто жлоб. Скряга. Найдете себе щедрого. Щедрость дана не всем. Бывают богатые, но жадные. Я сейчас не говорю про тех, у кого в принципе нет возможности что-то дать. Это вообще другая история. Я говорю про тех, у кого она есть и они этого не делают. Типа "ты же мне еще не жена, почему я должен тебе делать подарки". А потом, когда будете женой - "ты же мне еще не родила", - высказалась Мадина в своем Instagram.

Она добавила, что женщины "не обязаны выходить замуж, рожать детей для того, чтобы им делали приятное".

"Я с жадными не вожусь. Я терпеть не могу жадных мужчин. Это для меня прям фу", - заявила инстадива, отметив, что она "создана не для жадных мужчин".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1998402-ya-s-zhadnymi-ne-vozhus-madlen-porassuzhdala-o-muzhchinah-i-otnosheniyah-s-nimi/