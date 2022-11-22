"Не грустите, казахская Анна": потерявшую отца Данченко поддержали фанаты

Анна Данченко. Фото: instagram.com/ann_2905

Отечественная телеведущая Анна Данченко, прекрасно владеющая казахским языком, призналась, что ей нужны перемены в жизни. Она сделала себе вызов, чтобы измениться и жить всегда на позитиве, передает NUR.KZ.

Телеведущая написала новый пост в Instagram, в котором рассказала, что готова к переменам. Не так давно телеведущая потеряла любимого отца, что стало для нее большим потрясением.

"Я готова! 100 дней без сладкого! 100 дней без мучного! 100 дней интенсивных тренировок! 20 книг! Новые проекты! ПП, спорт, режим. Мне нужны перемены - внешние, внутренние.

Вчера я съездила к отцу. Поговорила. Посекретничала. Поплакала. Потом он приснился мне и сказал: "Всегда улыбайся, доченька". Теперь я буду стараться всегда улыбаться. Поддержите", - написала Анна.

Подписчики отметили, что всегда окажут поддержку девушке.

"Это правильно, только вперед! К новым высотам!", "Будьте здоровы, казахская Анна. Не грустите, мы всегда рядом с вами. Успехов вам", "Если вы будете улыбаться, то и отец будет доволен на том свете, не печальтесь", "Классная идея! Я с вами", "Ваша мама рядом с вами, это большое счастье", "У вас все получится!" - заявили пользователи Сети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1998359-ne-grustite-kazahskaya-anna-poteryavshuyu-ottsa-danchenko-podderzhali-fanaty/