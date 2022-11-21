"Я так кайфую": Байзакова рассказала, куда отправилась на медовый месяц с мужем

Айжан Байзакова. Фото: instagram.com/bayzakova

Казахстанская актриса и блогерша Айжан Байзакова отправилась с мужем наслаждаться медовым месяцем. Для путешествия супруги выбрали Мальдивы, передает NUR.KZ.

О своем решении полететь на острова Айжан рассказала в Instagram.

"Мы долетели. Начался наш медовый месяц. Плюс тут же будем праздновать день рождения мужа. Все, начался наш медовый месяц на Мальдивах. Я так кайфую. Тишина, дождь, романтика", - похвасталась она, выложив кадры из путешествия.

Напомним, ранее Айжан Байзакова, воспитывающая трехлетнего сына от предыдущих отношений, рассказала, общается ли мальчик со своим отцом. Блогерша также раскрыла подробности начала отношений с мужем - как оказалось, сначала ее возлюбленный понравился ее подруге, а Айжан общалась с ним исключительно по-дружески.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1998188-ya-tak-kayfuyu-bayzakova-rasskazala-kuda-otpravilas-na-medovyy-mesyats-s-muzhem/