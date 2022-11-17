Многодетный Арман Давлетяров рассказал о советах своим четырем сыновьям (видео)

Арман Давлетяров. Фото: instagram.com/arman_dav

Казахстанский медиаменеджер Арман Давлетяров рассказал о том, как воспитывает своих четырех сыновей и какие советы дает им для жизни, передает NUR.KZ.

Видео о своих семейных ценностях Давлетяров выложил в Instagram. Его старший сын уже скоро закончит школу и поступит в университет.

"Как говорится, из нашего семейного гнездышка уже упархивает в свою жизнь. Конечно, по этому поводу расстраиваемся. Даже на днях поплакали, подумав о том, что он скоро уедет. Что я ему говорю? Во-первых, я ему говорю: "Не оставляй молитвы, веру в Бога".

Второе, я всегда говорю, чтобы он знал, ценил и дорожил нашей семьей. Что во всех ситуациях, которые будут в жизни происходить: радостях, огорчениях, рядом с тобой будет твоя семья, которая по-настоящему тебя любит", - поделился Арман Илюбаевич.

Он рассказал про еще один момент, на который всегда делает акцент.

"Это, конечно, его отношения с людьми, искренность. Вот что бы ты ни делал, с кем бы ты ни общался, всегда будь искренним", - добавил Давлетяров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1997587-mnogodetnyy-arman-davletyarov-rasskazal-o-sovetah-svoim-chetyrem-synovyam-video/