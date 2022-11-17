"Я не живу прошлым": Акбота Сейтмагамбет рассказала, готова ли снова полюбить

Акбота Сейтмагамбет. Фото: instagram.com/akbotanurabaykyzy

Певица и актриса Акбота Сейтмагамбет рассказала о том, готова ли встретить новую любовь. Разведенная экс-солистка "КешYOU" заявила, что не живет прошлым, передает NUR.KZ.

Акбота Сейтмагамбет поообщалась со своими подписчиками и ответила на их вопросы.

"Я не живу прошлым, не ношу грузом в сердце чувства, которые остались в прошлом. Я смотрю в будущее. Мое сердце свободно для счастья, которое меня ожидает", - заявила Акбота.

Певица также отметила, что для нее означает любовь.

"Это чувство, которое недоступно для непостоянных и корыстных людей. Для тех же, кто сумеет его оценить, это чувство станет окрыляющим. Любить - значит, понимать друг друга без слов. Глупцам не дано понять это глубокое и сильное чувство", - рассказала она.

Сторис Акботы Сейтмагамбет. Фото: instagram.com/akbotanurabaykyzy

Подписчики спросили Акботу, готова ли она снова полюбить и чего боится.

"Я влюблялась бы каждый день, если бы нашелся тот, кто соответствует моим требованиям мужественности и человечности. Я боюсь людского непостоянства и плохих намерений", - отметила она.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1997548-ya-ne-zhivu-proshlym-akbota-seytmagambet-rasskazala-gotova-li-snova-polyubit/