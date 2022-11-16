Байзакова ответила на слухи о беременности и похвасталась медовым месяцем

Айжан Байзакова. Фото: instagram.com/bayzakova

Казахстанская блогерша Айжан Байзакова рассказала, что изменилось в ее отношениях с мужем с момента свадьбы. Она также ответила на слухи о своей беременности, передает NUR.KZ.

"Ну уже почти месяц, как я в браке. Все спрашивают, как ощущения. Мы стали ближе будто. Будто брат и сестра. Шучу. Сейчас встретили родителей из аэропорта и ездим вместе по делам. А уже на этой неделе мы улетаем в медовый месяц. Наконец-то", - поделилась Айжан в Instagram.

Stories Айжан Байзаковой. Скрины: instagram.com/bayzakova

Блогерша пожаловалась, что подписчики стали постоянно выискивать у нее признаки беременности.

"Мои подписчики как мои дальние родственники, теперь все ждут: "Так, свадьба прошла, теперь когда будешь рожать?". Вот реально. Во всех мои Stories все видят подвох. Я закинула видео, что мне резко стало плохо, все такие: "Мм, беременна". Я набрала вес, все такие: "Все, уже завтра рожает", - сыронизировала она.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1997408-bayzakova-otvetila-na-sluhi-o-beremennosti-i-pohvastalas-medovym-mesyatsem/