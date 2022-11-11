"Живем шумно, весело и дружно": Давлетяров рассказал, как воспитывает пятерых детей

Арман Давлетяров с семьей. Фото: instagram.com/arman_dav

Российский медиаменеждер, экс-глава "Муз-ТВ" Арман Давлетяров поделился семейным видео в соцсети и умилил своих подписчиков. Давлетяров рассказал, как воспитывает детей, передает NUR.KZ.

Арман Илюбаевич приучает своих детей к труду. Он показал, как его дети помогают взрослым по дому.

"Наши домашние, семейные будни. Я не раз рассказывал и делился с вами, как мы воспитываем своих детей. Безусловно, свой личный пример, но и, конечно, дети должны заниматься домашними делами в доме.

Наши и гладят, и стирают, моют полы, готовят еду и т.д. Под нашим присмотром, конечно. На этом видео Ясин приготовил пшенную кашу нам всем на завтрак, кстати, очень вкусная была. Аят перегладил все вещи, Даниял-Диас тесто приготовил для пельменей.

И мы все вместе налепили их целую гору. Так и живем - шумно, весело и дружно. А как вы воспитываете своих? Зачем заводить детей, если вы ими не занимаетесь! Согласны?" - отметил Арман в своем Instagram.

"Это здорово, что дети и муж занимаются домашними делами, облегчая жизнь маме", "Нас тоже так воспитывали наши родители", "Ваше воспитание детей в семье самое правильное - живое общение, все дружные и позитивные ребята", - прокомментировали подписчики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1996710-zhivem-shumno-veselo-i-druzhno-davletyarov-rasskazal-kak-vospityvaet-pyateryh-detey/