"Украшения, часы, машина": Мадлен рассказала о самых дорогих подарках от ухажеров

Мадлен. Фото: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

Казахстанская блогерша Мадина Мамадалиева рассказала, какие подарки получала от ухажеров. Она подчеркнула, что принимала дорогостоящие презенты только от тех, с кем состояла в отношениях, передает NUR.KZ.

О том, какие дорогие подарки дарили блогерше, спросил один из ее подписчиков в Instagram.

"Время, любовь. Из материального: украшения, часы, машину. Но я принимаю подарки дорогие, только состоя в отношениях. Для меня подарки и забота - язык любви", - ответила Мадлен.

Мадлен. Фото: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

Она также рассказала, в каких случаях сама дарит дорогие подарки мужчинам.

"Если он этого заслуживает. В плане, если к вам он не менее щедр. Если для вас не старается, зачем поощрять его? Я сделала дорогой подарок только тогда, когда человек был готов отдать последнее, чтобы меня порадовать", - прокомментировала инстадива.

Мадлен. Фото: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

Кроме того, она посоветовала не соглашаться записывать интимные видео с парнем.

"Не надо лучше. Потом плохо расстанетесь, еще будет этим угрожать", - предостерегла Мадлен подписчиц.

Мадлен. Фото: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1996340-ukrasheniya-chasy-mashinu-madlen-rasskazala-o-samyh-dorogih-podarkah-ot-uhazherov/