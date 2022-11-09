Айым Сейтметова рассказала о своих отношениях со свекровью

Айым Сейтметова с мужем и свекровью. Фото: instagram.com/aiymsm

Казахстанская актриса Айым Сейтметова рассказала подписчикам о своих отношениях с матерью мужа. По словам блогерши, свекровь очень помогает ей с ребенком, передает NUR.KZ.

Подписчики поинтересовались у Айым в Instagram, легко ли жить со свекровью и какие отношения их связывают.

"Отношения с мамой у меня заладились сразу же. Она у нас добрая, понимающая, мудрая. Мама очень помогает с Тамоськой, благодаря ей и Майсаре (наша няня) я могу со спокойной душой работать", - ответила актриса.

Айым Сейтметова с мужем и свекровью. Фото: instagram.com/aiymsm

По словам девушки, к работе она вернулась после того, как ребенку исполнилось 40 дней.

"После 40 дней я начала постепенно выходить на работу, оставляя Тамосик с мамой и няней. так как Тамосик спокойная, это дает мне возможность работать, но конечно, если бы ее это беспокоило, я бы не смогла надолго куда-то выходить", - резюмировала Айым.

Айым Сейтметова с мужем и свекровью. Фото: instagram.com/aiymsm

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1996310-ayym-seytmetova-rasskazala-o-svoih-otnosheniyah-so-svekrovyu/