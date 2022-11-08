Арман Юсупов рассказал, как едва не развелся из-за чужого мнения

Арман Юсупов. Фото: instagram.com/yussupov21

Казахстанский блогер Арман Юсупов рассказал, как едва не развелся с женой из-за влияния посторонних людей. Он поблагодарил супругу за то, что та "все это перетерпела", передает NUR.KZ.

В своем Instagram Арман поделился историей того, как чужое мнение оказало сильное влияние на его семейные отношения.

"На определенном этапе моей жизни появились люди, которые сделали для меня очень много. Этим людям я безмерно благодарен сейчас, но тогда - это было год назад - я их мнение возвел в закон из-за того, что они были очень авторитетны для меня. И моя жизнь начала просто ломаться. И началось все с отношений.

Ложная информация, которую я впитал: 1. Существует единственное правильное мнение - мнение мужчины. 2. Время, проведенное с женой или семьей, это не приоритет. Самое главное время - это время с пацанами, а потом все остальное. 3. Ты другой, она другая. Она тебя портит", - признался блогер.

Супруг Карины Оксукпаевой добавил, что в тот момент он будто забыл пример своего отца, который с детства уделял ему большое количество времени и уважительно относился к своей жене.

"Мы были год на стадии развода. Это была один из самых тяжелейших периодов в моей жизни. Моя первая любовь, человек, с которым я с самого детства, вдруг стал для меня врагом. Из-за мнения других людей, которые я принял как истину", - подчеркнул Арман.

В итоге супруги смогли сохранить брак, а блогер поблагодарил жену за то, что "все это перетерпела".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1996204-arman-yusupov-rasskazal-kak-edva-ne-razvelsya-iz-za-chuzhogo-mneniya/